Главный аэропорт Нью-Йорка ограничил прием рейсов

Аэропорт имени Джона Кеннеди, расположенный в Нью-Йорке, ограничил прием рейсов с целью отправки большего количества пассажиров.

Такое сообщение было опубликовано в официальном Twitter аэропорта.

«Управление портов делает все возможное в области взаимодействия с Федеральным авиационным управлением, авиакомпаниями и операторами отдельных терминалов, чтобы ограничить число рейсов, прибывающих в аэропорт имени Джона Кеннеди», - говорится в заявлении.

Сообщается также, что подобные меры планируется продолжить до тех пор, пока аэропорт не справится с числом рейсов, накопившемся в результате бури.

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов отметил, что в настоящее время ситуация с задержкой рейсов нормализуется.

«Ситуация с задержкой нью-йоркских рейсов, направляемых на вынужденную посадку в Вашингтон, нормализуется. Происходит регистрация пассажиров, проводится подготовка воздушного судна к вылет», - говорится в сообщении на странице посольства РФ в Facebook.

Ранее сообщалось, что аэропорт Вашингтона перестал обслуживать рейсы «Аэрофлота».