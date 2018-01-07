Вышиванки и застолье: как отмечают Рождество украинские депутаты

Украинские политики праздник Рождества встречают не в храмах, а за праздничным столом, облачившись в праздничные вышиванки и не забыв переодеть всех друзей и родственников.

Нардеп Валерий Карпунцов, помимо традиционного застолья, показал на Facebook рождественское украшение собственного изготовления, которое называется «дидух». Данное украшение - символ будущего урожая и благополучия.

Лидер украинских радикалов из всеукраинского объединения «Свобода» Олег Тягнибок тоже похвастался праздничным застольем, но в отличие от Карпунцова нарядился в вышиванку сам и показал одетых в национальную одежду гостей.

Наиболее «атмосферный» праздник продемонстрировал нардеп Владимир Парасюк, который выложил на своей странице в Facebook фото не только «правильно» одетых гостей, но и насыпанную на пол солому для создания, по всей видимости, атмосферы с праздником и колядками из произведения Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».