Трамп заявил о готовности к переговорам с КНДР

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном и назвал условия, при которых диалог может состояться.

Об этом он заявил журналистам, передает РИА Новости.

«Я всегда верю в переговоры. Но вы знаете нашу позицию, она очень твердая… Но я бы сделал это (провел переговоры – прим. ред.). У меня нет никаких проблем с этим», - подчеркнул американский лидер.

Однако Трамп отметил, что переговоры без предварительных условий невозможны.

«(Ким Чен Ын – прим. ред.) знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент. Он понимает это. В то же время, если бы мы могли прийти к мирному и хорошему решению, над которым мы работаем со многими людьми… Если бы эти переговоры (с КНДР – прим. ред.) привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира», - отметил Трамп.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что поддерживает переговоры Южной Кореи и КНДР, а также не исключил того, что США могут принять участие в этом процессе.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против КНДР.