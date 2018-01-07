Трамп заявил, что Мексика оплатит стену на границе с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика в «какой-то форме» оплатит возведение барьера на границе с Соединенными Штатами Америки.

Об этом он сообщил журналистам в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид.

«Я считаю, что Мексика заплатит за стену. У меня очень хорошие отношения с Мексикой. Как вы знаете, мы ведем переговоры по NAFTA (Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли - прим. ред.). Посмотрим, как они будут идти», - цитирует его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа ранее запросила у конгресса 18 миллионов долларов, чтобы профинансировать начальный этап сооружения стены на границе с Мексикой, который завершится к 2027 году.

Также стало известно, что эти средства должны пойти на возведение 508,6 километра дополнительных ограждений и на укрепление уже существующих 655 километров. В случае успеха, уже в 2027 году более половины границы длиной почти 3,2 тысячи километров окажется защищено искусственными барьерами.

Как сообщил американский президент, финансирование постройки стены связано с возобновлением и закреплением на законодательном уровне отмененной им же программы по защите и депортации незаконных иммигрантов, которые въехали в США несовершеннолетними.

Также Трамп заявил, что необходимо избавиться от цепной миграции и системы визовых лотерей.

Ранее стало известно, что Мексика отказалась платить за стену на границе с США.