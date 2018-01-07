В РФ упростили процедуру усыновления детей

Правительство Российской Федерации сократило перечень документов, которые необходимы для подачи в органы опеки для усыновления детей.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Согласно изменениям, гражданам, которые пожелалали стать опекунами, теперь не нужно предоставлять в соответствующие органы документ, который подтверждает право пользования, либо право собственности на жилое помещение, а также копию финансового лицевого счета с места жительства, справку органов внутренних дел и ряд других документов.

Теперь исключенные для предоставления гражданами документы будут запрашиваться органом опеки и попечительства непосредственно у соответствующих уполномоченных органов, сообщается на сайте кабмина.