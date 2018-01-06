Назарбаев призвал пересадить жителей Казахстана на электромобили

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал пересадить жителей крупных городов страны на электромобили.

«Нам необходимо дальше работать в направлении газификации электростанций, частного жилья, перевода общественного и частного автотранспорта на газ. В будущем мы должны прийти к тому, что в Алма-Ате и в Астане ездить будут только на электромобилях», — приводит сайт газеты «Известия» слова Назарбаева, которые он сказал на встрече с мэром Алматы Бауыржаном Байбеком.

Также обсуждались вопросы экологии страны, а в итоге казахстанский лидер заметил, что если население определенного города превышает два миллиона человек, то это обеспечивает не только экономическую самодостаточность, но и создает новые возможности для малого и среднего бизнеса.