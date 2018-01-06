Трамп выразил надежду на успех диалога между Южной Кореей и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, шестого января, что желает успеха переговорам между Южной Кореей и КНДР.

«Я надеюсь, это сработает. Я очень хочу увидеть, как это сработает в отношениях между Южной Кореей и КНДР», - приводит со ссылкой на американские средства информации «Интерфакс» слова Трампа.

Президент США уточнил, что «смог бы» переговорить с лидером Ким Чен Ыном, добавив, что «с этим вообще нет проблем».

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить способы улучшения двусторонних отношений.