«Аэрофлот» сообщил, когда задержанные в Вашингтоне самолеты вылетят в Москву

Компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в Вашингтоне — SwissPort — подтвердила возможность обслуживания рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона (IAD). На основании полученной информации российский авиаперевозчик сообщил, что выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103), ранее задержанных из-за плохих погодных условий, ожидается в 13:30 и 14:30 соответственно.

«04.01.2018 SU123 (Вашингтон — Шереметьево) будет выполнен как SU533 06.01.2018 13:3004.01.2018 SU103 (Вашингтон — Шереметьево) будет выполнен как SU539 06.01.2018 14:30», - сообщила авиакомпания.

Отметим, что в сообщении время вылета указано местное.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» на своем официальном сайте разместил информацию, согласно которой компания по наземному обслуживанию российского авиаперевозчика приостановила обслуживание из-за плохой погоды.

Представитель «Аэрофлота» заявил, что «в связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшим в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортным коллапсом компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в Вашингтоне — SwissPort — пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона».