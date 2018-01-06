Освобожденные из украинского плена рассказали о пытках

Сторонники самопровозглашенной Донецкой народной республики благодаря одному из крупнейших за все время обмена пленными в Донбассе смогли вернуться домой 27 декабря прошлого года. Они рассказали о пытках и издевательствах украинской стороны.

Многие из них проходят лечение и реабилитацию в местных больницах, передает «Донецкой агентство новостей».

«Отвезли в подвал в бомбоубежище. Избивали, отбили паховую область, били арматурой, прикручивали к голове провода, также еще током били. Так надо мной издевались двое суток», - вспоминает один из бывших пленных.

Он добавил, что впоследствии его вывозили на блокпосты, где привязывали к дереву, били ногами и оплевывали. Спустя два года благодаря обмену пленными мужчина попал в Донецк.

Жестоким избиениям за свои политические взгляды в Тернопольской тюрьме подвергся также житель Дружковки. Он вспоминает, что там из-за сильных побоев только чудом остался жив.

«Нас всех держали в одной камере с «атошниками» и представителями добровольческих батальонов. Меня избили за мои политические взгляды настолько, что испугавшись за мою жизнь, администрация тюрьмы отвезла в больницу. Я истекал кровью, врачи говорили, что мне осталось жить полчаса, но мне успели сделать операцию», — рассказал бывший пленный.

Другие сторонники ДНР также рассказывали об издевательствах и пытках украинской стороны.

27 декабря 2017 года на линии разграничения в Донбассе под Горловкой состоялся масштабный обмен пленными в Донбассе.