Советник президента Украины высмеял гибель ополченца в Донбассе

Советник украинского лидера Петра Порошенко Юрий Бирюков высмеял на своей странице Facebook убийство ополченца в Донбассе.

«Как из "ихтамнета" сделать "ихтамгдетоприкопают"?» - написал Бирюков под видеороликом, на котором заснято убийство ополченца.

«Шпок.. и нету», - добавил советник Порошенко

Далее Бирюков сообщил, что речь идет о снайперском выстреле, произведенном из винтовки Драгунова с расстояния 500 метров.

«И что характерно - лезут и лезут, лезут и лезут», - издевательским тоном заметил Бирюков.

Ранее сообщалось, что заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил на брифинге в субботу, что военный ДНР погиб в результате огня снайпера ВСУ.