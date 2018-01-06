Советник президента Украины высмеял гибель ополченца в Донбассе
Юрий Бирюков опубликовал кадры убийства военного, сопроводив запись глумливыми комментариями.
Фото: Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/Globallookpress
Советник украинского лидера Петра Порошенко Юрий Бирюков высмеял на своей странице Facebook убийство ополченца в Донбассе.
«Как из "ихтамнета" сделать "ихтамгдетоприкопают"?» - написал Бирюков под видеороликом, на котором заснято убийство ополченца.
«Шпок.. и нету», - добавил советник Порошенко
Далее Бирюков сообщил, что речь идет о снайперском выстреле, произведенном из винтовки Драгунова с расстояния 500 метров.
«И что характерно - лезут и лезут, лезут и лезут», - издевательским тоном заметил Бирюков.
Ранее сообщалось, что заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил на брифинге в субботу, что военный ДНР погиб в результате огня снайпера ВСУ.