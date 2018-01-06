Трамп объявил себя гением

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что всю жизнь его главными качествами были психическая устойчивость и ум. Политик заявил, что его можно назвать гениальным.

«… Я прошел путь от очень успешного бизнесмена до топовой телевизионной звезды и президента США (с первой попытки)», — написал на свое странице в Twitter Трамп.

Он добавил также, что его можно назвать не просто умным, а «гениальным».