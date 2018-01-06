Порошенко назвал вступление Украины в Евросоюз и НАТО стратегической целью

Членство в ЕС и НАТО остается стратегической целью для Украины, однако это перспектива не 2018 года. Соответствующее заявление сделал украинский лидер Петр Порошенко

«Членство в ЕС, как и вступление в НАТО, безусловно, остается нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года и не наше дело, как сказано в Писании, знать время и сроки, отмечу лишь, что убежден в ее реалистичности», — публикует издание «Факты» слова Порошенко.

Кроме того, президент Украины напомнил, что в прошлом году украинцы получили возможность посещать страны Евросоюза без виз.

По словам Петра Порошенко, «безвиз, завоеванный с помощью имплементации важных реформ и начала действия Соглашения об ассоциации, знаменует собой окончательное завершение постсоветского периода и наш безвозвратный разрыв с империей».

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в очередной раз заявил, что с получением безвизового режима с ЕС Украина «окончательно» попрощалась с Россией.