В базу данных «Миротворца» попали семь российских бардов
База данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» пополнилась семью бардами, представляющими Российскую Федерацию.
Фото: Oleg Yunakov / wikipedia
В базу данных украинского сайта «Миротворец» попали семь российских музыкантов-бардов.
«Партия россиянцев с гитарами попала в чистилище за нарушение госграницы Украины», — говорится на странице в Facebook этого сайта.
На ней сообщается, что в базу «Миротворца» попали Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова, Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.
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