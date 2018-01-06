В базу данных «Миротворца» попали семь российских бардов

В базу данных украинского сайта «Миротворец» попали семь российских музыкантов-бардов.

«Партия россиянцев с гитарами попала в чистилище за нарушение госграницы Украины», — говорится на странице в Facebook этого сайта.

На ней сообщается, что в базу «Миротворца» попали Анатолий Киреев, Евгений Чулков, Раиса Нурмухаметова, Вячеслав Ковалев, Лариса Брохман, Михаил Башаков и Татьяна Визбор.

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