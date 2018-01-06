В Рождество в Москве ожидается необычная погода

В Рождество прогнозируется необычно теплая для этого времени года погода.

«Прогнозируется «обратный» ход температуры, что значит: в течение ночи она будет повышаться, максимума достигнет к девяти утра седьмого января. Ожидаются небольшие осадки в виде снега и дождя», - сообщил сайту телеканала «Звезда» директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ранее отмечалось, что погода, установившаяся в начале 2018 года, больше характерна для начала апреля, а среднесуточная температура воздуха пока опережает норму почти на 10 градусов.