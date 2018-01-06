ВСУ передали ЛНР найденные в 2017 году около Счастья останки погибших

Вооруженные силы Украины (ВСУ) передали представителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) останки погибших людей, найденные украинской поисковой группой около Счастья в 2017 году.

«На КПВВ "Станица Луганская" в рамках гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" была проведена передача останков тел погибших, вероятно представителей незаконных вооруженных формирований», - сказано в сообщении пресс-центра силовой операции в Донбассе в социальной сети Facebook.

В сообщении также говорится, что останки были найдены поисковой группой гражданско-военного сотрудничества рядом с городом Счастье в сентябре 2017 года. Отмечается, что личности погибших установлены.

В пресс-центре силовой операции в Донбассе добавили, что «после проведения необходимых следственных действий и ДНК экспертизы найдены родственники погибших».

«Останки тел переданы родственникам погибших», - говорится в сообщении.

При этом количество переданных останков тел не называется.