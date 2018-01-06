В Санкт-Петербурге произошла стрельба

Как сообщили сайту телеканала «Звезда» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицейские уже выехали на место стрельбы.

«В полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными мужчинами по указанному адресу, на место выехали сотрудники полиции, данная информация проверяется», - заявили в правоохранительных органах.

Как сообщают очевидцы перестрелки в соцсетях, в результате происшествия пострадал один человек.