В Санкт-Петербурге произошла стрельба
Жители Санкт-Петербурга сообщили в полицию о стрельбе на проспекте Ветеранов.
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Как сообщили сайту телеканала «Звезда» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицейские уже выехали на место стрельбы.
«В полицию поступило сообщение о конфликте между неизвестными мужчинами по указанному адресу, на место выехали сотрудники полиции, данная информация проверяется», - заявили в правоохранительных органах.
Как сообщают очевидцы перестрелки в соцсетях, в результате происшествия пострадал один человек.