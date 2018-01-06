Опубликованы фото плененного сухогруза, по которому открыли огонь ВМС Украины

В Сеть попали снимки сухогруза, взятого в плен украинскими ВМС в районе поселка Курортное.

Как сообщает «Думская», судно Whisper, арестованное, по словам членов экипажа в нейтральных водах, стоит примерно в пяти километрах от морского вокзала, на якорной стоянке и его охраняет пограничный корабль BG101.

Напомним, вечером 31 декабря ракетный катер ВМСУ U153 «Прилуки» по наводке Службы безопасности Украины (СБУ) задержал Whisper в районе Курортного. При этом «Прилуки» сделал предупредительный выстрел из пушки по курсу Whisper.

Позже к ракетному катеру ВМСУ U153 присоединились МБАКи U174 «Аккерман» и U175 «Бердянск». На борт сухогруза Whisper высадилась досмотровая команда с пограничного корабля Морской охраны, после чего он был конвоирован в Одесский залив.

По словам экипажа Whisper, они располагают всеми необходимыми документами на груз и военные произвели незаконный захват судна.