Страдающих ожирением ежей нашли на улице: видео

Как сообщает Reuters , нескольких толстых ежей, которым было тяжело передвигаться, обнаружили на улицах Израиля. Сообщается, что ежи откормились на еде для домашних животных, которую люди оставляли на улице.

Ежей заметили в тот момент, когда они пытались свернуться, чтобы защититься от хищников.

Известно, что сочувствующие люди сразу доставили ежей в специальную клинику при зоопарке, где им прописали диету и физические упражнения для похудения.