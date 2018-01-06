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Страдающих ожирением ежей нашли на улице: видео

Артем Брандо
19:43 06.01.2018
В Израиле люди обнаружили на улице толстых ежей весом в 1,5 кг.
Фото: pixabay.com
Видео: Reuters

Как сообщает Reuters, нескольких толстых ежей, которым было тяжело передвигаться, обнаружили на улицах Израиля. Сообщается, что ежи откормились на еде для домашних животных, которую люди оставляли на улице.

Ежей заметили в тот момент, когда они пытались свернуться, чтобы защититься от хищников.

Известно, что сочувствующие люди сразу доставили ежей в специальную клинику при зоопарке, где им прописали диету и физические упражнения для похудения.

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