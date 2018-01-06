Военный вертолет США экстренно сел в Японии

Американский военный вертолет экстренно приземлился на японском острове Икэи, который принадлежит городу Урума в префектуре Окинава. Инцидент произошел в 30 километрах от военной базы Футэмма, расположенной в густонаселенном городе Гинован.

По данным телекомпании NHK, посадка была совершена в поле. В результате происшествия пострадавших нет. В настоящий момент о причинах случившегося ничего не известно.

Ранее сообщалось, что в Японии прямо на школьную площадку упал фрагмент американского военного вертолета CH-53.