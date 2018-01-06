Снег во все стороны: в парке «Патриот» прошел турнир по автобиатлону

В парке «Патриот» Московской области состоялся турнир по автобиатлону.

Напряженная борьба, рискованные виражи, опасные спуски и подъемы. К подмосковному военно-патриотическому парку «Патриот» сегодня приковано отдельное внимание. Там день экстрима - турнир по автобиатлону.Это не только заезды по сложнейшей трассе на внедорожниках и квадроциклах. Состязаться приходится в меткости.

Машины и экипажи подбрасывает, грязь и снег летит во все стороны, рискованные спуски, тяжелые подъемы, непреодолимые канавы - все это автобиатлон в парке «Патриот».

Правила простые: круг, огневой рубеж, еще круг. Промах по мишени - круг штрафа.

В «Патриот» приехали целые семейные подряды внедорожный езды. Например, Сергей Агеев стартует с супругой. По дороге чуть номер от машины не оторвали.

«Трасса очень понравилась, пара засадных мест есть – в одно не вписались, но машина нас вытянула. Думал, что подтону. Очень много косогоров. Вот пример того, что мы вошли прям мордой лица с одного трамплинчика… Азарт, он захватывает», - говорит Агеев.

Удача сопутствует не всем. Машины взрывают колесами глину. На счету каждая секунда, но иногда усилия тщетны – например, одна из машин потеряла передний мост.

Если экипаж не застрял на трассе, надо поразить пять электронных мишеней. Патроны являются холостыми, а попадания - электронными. Итоги автобиатлона подведут немного позже.