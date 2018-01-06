Посол Великобритании заявил об отсутствии возможности визовой либерализации с Украиной

Британский посол на Украине Джудит Гоф заявила, что Великобритания не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшем будущем, поскольку ожидает подтверждения, что выдача виз украинским гражданам отвечает требованиям безопасности.

Гоф добавила, что, помимо всего прочего, данный вопрос осложнен недавним прецедентом, когда украинский паспорт незаконно получил гражданин другой страны — тот самый, который расстрелял чеченских добровольцев так называемой АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

«Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз на Украине защищен и безопасен», — приводит слова посла украинское издание «Новое время».

При этом Гоф отметила, что «в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан».

Напомним, 30 октября на железнодорожном переезде неподалеку от поселка Глеваха в Киевской области неизвестные расстреляли внедорожник, в котором находились Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате инцидента Окуева была убита, Осмаев получил ранения.