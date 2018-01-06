Замначальника СУ МВД по КБР найден мертвым в своем кабинете

Заместитель начальника Следственного управления МВД по Кабардино-Балкарии найден мертвым в своем рабочем кабинете.

«Пятого января 2018 года вечером в своем служебном кабинете обнаружено тело заместителя начальника отдела СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике. По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения», - говорится на сайте ведомства.

Устанавливаются обстоятельства инцидента, проводится проверка.