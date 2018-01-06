В Воронеже 50 щенков сгорели про пожаре в приюте: видео
Полсотни щенков погибли при пожаре в приюте под Воронежем.
Видео: youtube / SanyaEXE
Видео пожара в приюте для собак появилось на Youtube. В специальной группе «Вконтакте», посвященной приюту, сказано, что трагичное происшествие случилось в городе Россоши.
Согласно описанию, в результате пожара в приюте погибли 50 щенков. Однако еще 80 питомцев, будки которых находились на улице, – не пострадали.
Отмечается, что приют был частным и существовал на пожертвования. В данный момент в Сети снова собирают вложения на помощь пострадавшим животным.