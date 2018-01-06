В Литве обвинили известного советского актера Баниониса в работе на КГБ

Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы обвинил в сотрудничестве с КГБ легендарного актера Донатаса Баниониса, который умер в 2014 году.

Информация, что Банионис действовал под кодовым именем «Бронос», якобы содержится в документах ведомства, передает ТАСС.

Отмечается, что актер был якобы завербован в 1970 году, так как у него были контакты с жителями Литвы, проживающими за границей.

«Перед поездками на Запад агентов инструктировали о том, какая информация важна для Комитета госбезопасности, с кем следовало бы завязать контакты, для того чтобы эмигрантская печать положительно отзывалась о происходящем в Советском Союзе», - говорится в сообщении.

Уточняется, что подлинность документов не установлена.

За свою карьеру Банионис сыграл более чем в семидесяти лентах, включая такие фильмы, как «Солярис», «Мертвый сезон», «Король Лир» и других.