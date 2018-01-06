Люди лежат на полу, еду сложно купить даже за деньги – пассажир «Аэрофлота» рассказал о происходящем в аэропорту Нью-Йорка

Пассажир авиакомпании «Аэрофлот», который несколько дней не может вылететь из аэропорта Нью-Йорка по причине плохих погодных условий, рассказал корреспонденту «Звезды» о том, что происходит в американской воздушной гавани.

По словам Кирилла Белова, он и другие клиенты российского авиаперевозчика находятся в аэропорту Нью-Йорка JFK, откуда рейс SU-103 должен был вылететь 4 января в 7 часов вечера по местному времени, однако из-за снегопада его отменили и перенесли на следующий день.

«На следующий день мы зарегистрировались, нам «Аэрофлот» прислал новый рейс, мы сделали чек-ин, но когда приехали, то этого рейса не оказалось», - рассказал пассажир.

Он добавил, «стояли в очереди часа три-четыре, чтобы нам дали новую информацию».

«Дали нам информацию, что только на 9 января ближайший билет. С трудом выбили на сегодня – на 6 января. Сегодня были в полчетвертого утра в аэропорту, потому что нам сказали так быть. В итоге мы до сих пор стоим», - посетовал Белов.

При этом он подчеркнул, что «никаких действий дальнейших нет. Говорят, что самолет за нами не может вылететь из Вашингтона потому что ему не дают тут места».

Кирилл Белов также рассказал, что «потратил около 500 долларов на то, чтобы тут пробыть».

«Сейчас люди лежат, кто-то спит, все устали, голодные. Кстати, за едой очередь порядка 60 человек. Ее сложно даже купить за деньги. Люди с детьми есть, старые люди, инвалиды», - добавил пассажир.

Белов при этом отметил, что люди «очень ждут вылета».

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» на своем официальном сайте разместил информацию, согласно которой компания по наземному обслуживанию российского авиаперевозчика приостановила обслуживание из-за плохой погоды.

Представитель «Аэрофлота» заявил, что «в связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшим в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортным коллапсом компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в Вашингтоне — SwissPort — пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона».

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Максим Фетисов сообщил телеканалу «Звезда», что в аэропорту Нью-Йорка отменялись рейсы всех авиакомпаний, воздушный узел закрывался.

«Пассажиров очень много, это пассажиры всех авиакомпаний, не на всех хватает гостиниц. "Аэрофлот" обслуживает пассажиров согласно федеральным авиационным правилам, стандартам авиакомпании и делает все возможное, что можно сделать в этом случае – предоставляет напитки, питание, расселяет пассажиров. Но ситуация нештатная», - сказал Фетисов.

Он призвал с пониманием относиться к случившемуся.