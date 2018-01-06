Ярославский и Ленинградский вокзалы в Москве проверяют после звонков о минировании

Здания Ленинградского и Ярославского вокзалов в Москве проверяют после анонимных звонков об угрозе взрыва.

«Поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах на территории Ленинградского и Ярославского вокзалов», — приводит ТАСС слова своего источника.

Уточняется, что на местах работают кинологи с собаками.

Выясняются обстоятельства происшедшего.