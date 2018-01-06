ВСУ опровергли существование грузинского легиона

Отдельного подразделения под названием «Грузинский легион» никогда не существовало в составе 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом заявили в вооруженных силах Украины.

«В 2016 году на службу в ВСУ по контракту заступило "определенное количество" иностранцев, и все они имеют официальный статус военнослужащих украинской армии», - говорится на странице в Twitter 54-й бригады ВСУ.

В сообщении отмечается, что «один из этих военнослужащих уволился из бригады по семейным обстоятельствам, четверо уволены с военной службы по другим причинам, остальные иностранцы продолжают служить в составе бригады на передовых позициях сил «АТО».

Ранее сообщалось, что наемники ВСУ из состава грузинских наемников 54-й бригады приняли решение, что могут мстить украинским силовикам за ошибки руководства ВСУ. Об этом заявили в ДНР.

По словам представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики, теперь грузины пообещали влиться в отряды вооруженной оппозиции политика Михаила Саакашвили и "жестоко мстить за погибших друзей украинскому руководству".