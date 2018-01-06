Аэропорт Вашингтона перестал обслуживать рейсы «Аэрофлота»

Компания по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона SwissPort отказывается обслуживать рейсы авиаперевозчика, сообщила компания.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшим в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортным коллапсом компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в Вашингтоне — SwissPort — пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона», — отметили в авиакомпании.

Тем не менее, несмотря на плохую погодную ситуацию, аэропорт выдал слоты на заполнение рейсов SU533 и SU539. Точное время отправления рейсов пока неизвестно. Два рейса «Аэрофлота» не могут вылететь из Вашингтона и Нью-Йорка уже двое суток из-за сильной метели и шторма. В штате Нью-Йорк объявлен режим ЧС.