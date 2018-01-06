МОК утвердил форму российских фристайлистов для выступления на зимней Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму для выступления российских фристайлистов на зимней Олимпиаде-2018, которая пройдет в южнокорейском Пхенчхане. Соответствующее заявление сделал глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.

«Форму утвердили», — приводит ТАСС слова Курашова.

Президент ФФР добавил, что «нам удалось в короткий срок изменить макеты с учетом требований». По его словам, «кое-что мы заменили, а что касается отдельных элементов боевой формы, то сейчас мы консультируемся с компаниями, которые занимаются их нанесением».

«Я хочу, чтобы наши спортсмены выглядели красиво, а не заклеивали форму скотчем или чем-то еще», - подчеркнул Курашов.

Руководитель Федерации фристайла России отметил, что из-за высокотехнологичного материала могут возникнуть проблемы с нанесением надписей.