В Раде рассказали, почему Киев сохранил Поклонской украинское гражданство

Государственная миграционная служба (ГМС) Украины сняла вопрос лишения гражданства экс-прокурора Наталью Поклонскую. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Лещенко в эфире телеканала NewsOne. По его словам, Поклонская не могла стать депутатом Госдумы, не получив российский паспорт.

В ответ на запрос Лещенко ГМС направила ему письмо, в котором сказано, что ведомство не имеет документального подтверждения для постановки вопроса об утрате Поклонской гражданства Украины.

«У них нет данных о том, что она нарушила закон о гражданстве Украины о двойном гражданстве!» — возмутился Лещенко.

Наталья Поклонская работала в органах прокуратуры Украины с 2002 по 2014 год. После госпереворота на Украине в феврале 2014-го и последовавшего за ним референдума в Крыму она стала главой прокуратуры Крыма. В 2016 году Поклонская стала депутатом Госдумы. Тогда Генпрокуратура Украины возбудила против нее уголовное делопроизводство по статье госизмена.