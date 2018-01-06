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В Таллине хотят снести советский мемориал Маарьямяэ

Анастасия Евдокимова
08:18 06.01.2018
Мемориал установили в память о Ледовом походе 1918 года. Тогда моряки Балтийского флота переправили из оккупированной немцами Эстонии в российский Кронштадт суда с ценным грузом.
Фото: rudi-k wikipedia

В Таллине собираются снести часть советского мемориала Маарьямяэ. В Минюсте Эстонии заявляют, что причина такого шага - угроза разрушения монумента. Предотвратить ее может реставрация, но она стоит примерно миллион евро. Выделять такие средства власти страны не намерены. Об этом рассказал министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Если придут к мнению, что правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать», - сказал он в интервью эстонскому радио Vikerraadio.

Как заявил глава Минюста, объект не внесен в реестр памятников, да и лично для него в нем нет святыни. Комплекс, о котором идет речь, - это несколько скульптурных композиций. В центре мемориала 35-метровый обелиск. Его установили в память о Ледовом походе 1918 года. Тогда моряки Балтийского флота переправили из оккупированной немцами Эстонии в российский Кронштадт суда с ценным грузом. В середине 70-х годов прошлого века рядом с обелиском зажгли Вечный огонь. На площади перед ним стали проводить военные парады.

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