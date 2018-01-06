В Мексике на дне озера нашли древнюю модель Вселенной ацтеков

В Мексике на дне озера у подножия вулкана Истаксиуатль нашли древнюю модель Вселенной ацтеков. Исследования проводила группа археологов из Национального института антропологии и истории. Об этом пишет S ciencealert .

Модель представляет собой древнее святилище ацтеков, состоящее из камней разного размера, отображающих расположение звезд и галактик. Если посмотреть на модель сверху, то возникает особый оптический эффект и кажется, что каменные звезды парят над водой.

«Визуальные эффекты, создаваемые водой, и особенности используемых в конструкции элементов, свидетельствуют о том, что перед нами миниатюрная Вселенная в представлении древних ацтеков», — рассказала исследователь Ирис Эрнандес.

По ее словам, модель проецирует ацтекские мифы о создании мира. Согласно им, в древности не было суши, а в океане жили чудовища, из тел которых позже была создана суша.