Трамп запросил у конгресса $18 млрд на строительства стены на границе с Мексикой

Первый этап строительства стены вдоль границы с Мексикой обойдется США в $18 млрд. Администрация президента США Дональда Трампа запросила такую сумму у конгресса. Об этом сообщает The Washington Post.

Trump requests $18 billion from lawmakers for border wall, indicating U.S. taxpayers would fund it for the foreseeable future https://t.co/0KshC84UHu — Washington Post (@washingtonpost) 6 января 2018 г.

По данным издания, в случае успешного выполнения плана строительства, мексиканско-американская граница длиной более трех тысяч километров будет наполовину оборудована физическими укреплениями к 2027 году.

Отмечается, что названная сумма является лишь частью затрат. Расходный план Бюро пограничного и таможенного контроля на следующее десятилетие может превысить $33 млрд.