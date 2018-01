Трамп запросил у конгресса $18 млрд на строительства стены на границе с Мексикой

Первый этап строительства стены вдоль границы с Мексикой обойдется США в $18 млрд. Администрация президента США Дональда Трампа запросила такую сумму у конгресса. Об этом сообщает The Washington Post.

Trump requests $18 billion from lawmakers for border wall, indicating U.S. taxpayers would fund it for the foreseeable future https://t.co/0KshC84UHu