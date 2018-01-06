Трамп запросил у конгресса $18 млрд на строительства стены на границе с Мексикой
При этом отмечается, что $18 млрд — лишь часть затрат.
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Первый этап строительства стены вдоль границы с Мексикой обойдется США в $18 млрд. Администрация президента США Дональда Трампа запросила такую сумму у конгресса. Об этом сообщает The Washington Post.
Trump requests $18 billion from lawmakers for border wall, indicating U.S. taxpayers would fund it for the foreseeable future https://t.co/0KshC84UHu— Washington Post (@washingtonpost) 6 января 2018 г.
По данным издания, в случае успешного выполнения плана строительства, мексиканско-американская граница длиной более трех тысяч километров будет наполовину оборудована физическими укреплениями к 2027 году.
Отмечается, что названная сумма является лишь частью затрат. Расходный план Бюро пограничного и таможенного контроля на следующее десятилетие может превысить $33 млрд.