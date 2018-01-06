Пушков прокомментировал проект закона во Франции о борьбе с «фейковыми новостями»

Российский сенатар Алексей Пушков прокомментировал французский проект закона о борьбе с «фейковыми новостями». По его словам, этот шаг означает ужесточение контроля над информацией. Об этом сенатор написал в своем Twitter.

Во Франции готовят закон пр. "лживых новостей" в период выборов. Принцип свободы слова уступает место ужесточению контроля над информац. полем — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 января 2018 г. «Во Франции готовят закон против "лживых новостей" в период выборов. Принцип свободы слова уступает место ужесточению контроля над информационным полем», — написал Пушков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в скором времени будет представлен проект закона, направленного против «фейковых новостей» в интернете в период избирательных кампаний.