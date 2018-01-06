Российские школьники оказались умнее испанских на целый учебный год

Как отмечает испанское издание El Mundo, среди всех школьников российские 10-летние дети усваивали прочитанное лучше всех, а испанские четвероклассники отстали на 53 балла. Разницу в подготовке школьников двух стран можно оценить в один учебный год.

Каждые пять лет Международная ассоциация по оценке учебных достижений (IEA) проводит тестирование, по результатам которого выявляются и оцениваются способности школьников усваивать материал и успешно справляться с заданиями.

Как оказалось, среднеевропейский уровень составляет 540 баллов, уровень Испании – 528, а успехи российских школьников оценены в 581 балл.

Как заявил исполнительный директор Международной ассоциации по оценке учебных достижений Дирк Хастедт, «разница между испанскими и российскими школьниками выше, чем то, что норвежские и датские школьники могут выучить за один учебный год. В Дании разница между двумя классами составляет 46 баллов, а в Норвегии – 42 балла».