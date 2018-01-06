Мадуро объявил об эмиссии первых 100 млн единиц национальной криптовалюты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале эмисии первых 100 млн. единиц новой национальной криптовалюты, которая уже получила назван El Petro.

Об этом он сообщил в ходе мероприятия в президентском дворце.

«Я приказал провести эмиссию 100 миллионов «петро» (от испанского petroleo — «нефть»), поддержанных всем венесуэльским богатством. Каждый «петро» будет иметь стоимость барреля венесуэльской нефти», - цитирует Мадуро телеканал VTV.

Впервые о решении создать собственную криптовалюту глава Венесуэлы заявил в начале декабря. Он отметил, что использование данной технологии может помочь преодолеть финансовую блокаду страны.

Кроме того, Мадуро подчеркнул, что поддержкой новой криптовалюты будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов.

«Акт о рождении «петро» будет представлен 14 января», - заключил глава Венесуэлы.

Также в венесуэльском министерстве финансов сообщили, что El Petro необходима для осуществления финансовых транзакций, а также для поиска новых способов финансирования.