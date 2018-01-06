«Волонтер АТО» подорвался на гранате в собственной квартире

По словам замглавы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, харьковчанин 1979 года рождения, неоднократно посещавший «зону АТО» в качестве волонтера, будучи в нетрезвом состоянии уронил на пол гранату РГД-5, которая взорвалась.

«В результате взрыва молодой человек погиб. Только чудом не пострадали его жена и двое малолетних детей, которые в это время находились в соседней комнате», - приводит слова Аброськина «Русская весна».

Ранее нетрезвый боец ВСУ погиб, подорвавшись на украинском минном поле.