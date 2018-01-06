Макрон не видит Турцию в ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в настоящий момент не видит прогресса в переговорах по поводу вступления Турции в ЕС.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что последние события в Турции делают невозможным прогресс в процессе присоединения Турции к ЕС.
При этом Макрон после встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом не исключил развития отношений между Евросоюзом и Турцией в рамках «сотрудничества и партнерства», сообщает ТАСС.
Турция официально получила статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году. По словам Эрдогана, Анкара устала от переговоров о вступлении в Евросоюз.