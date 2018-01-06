Макрон не видит Турцию в ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что последние события в Турции делают невозможным прогресс в процессе присоединения Турции к ЕС.

При этом Макрон после встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом не исключил развития отношений между Евросоюзом и Турцией в рамках «сотрудничества и партнерства», сообщает ТАСС.

Турция официально получила статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году. По словам Эрдогана, Анкара устала от переговоров о вступлении в Евросоюз.