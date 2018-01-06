В Китае готовят к вводу в строй крупнейший эсминец в Азии

В Китае начато оснащение эсминца Type 055, который разрабатывался в качестве сопровождающих кораблей для первых китайских авианосцев. Эсминец был спущен на воду в июне и стал первым из серии из четырех кораблей этого типа, которые строятся в Китае.

Два из них будут выполнять функцию сопровождения авианосцев, а еще два будут использоваться в качестве самостоятельных боевых единиц. По данным источников China Daily Post в военном ведомстве КНР, к 2030 году Китай планирует построить четыре группы кораблей, в которые будут входить авианосцы и восемь эсминцев Type 055, чтобы иметь возможность действовать по всему земному шару.

Китайский эсминец имеет конфигурацию аналогичную американскому эсминцу класса Arleigh Burke. Как отмечает издание, Type 055, оснащенный противовоздушным, противоракетным, противокорабельным и противолодочным оружием, станет самым мощным кораблем своего класса в Азии и вторым в мире после эсминца класса Zumwalt.