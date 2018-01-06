Новая военная стратегия США будет опубликована 19 января

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон намерен опубликовать национальную военную стратегию 19 января.

Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.

«Мы представим свою новую национальную военную стратегию в пятницу, 19 января», - цитирует слова Мэттиса ТАСС.

В предыдущем документе, который был принят экс-президентом США Бараком Обамой, были упомянуты пять основных угроз для Соединенных Штатов Америки. Среди них числились экстремистские организации, а также ряд стран – Россия, Иран, КНДР и Китай.