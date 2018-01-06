Адриано Челентано исполнилось 80 лет

80-летний юбилей отмечает 6 января известный актер и певец Адриано Челентано.

Практически всю свою жизнь итальянец провел на сцене, отметив недавно 60-летие творческой деятельности, но в последние годы его концерты крайне редки. С 1996 по 2012 годы Челентано дал всего один сольный концерт. В 2016 году он записал альбом Le migliori, который на родине музыканта получил «платиновый» статус.

В странах бывшего СССР и России Челентано знают прежде всего за роли в кино, а молодое поколение активно тиражирует ставшие мемами фразы из фильма «Укрощение строптивого».