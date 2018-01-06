Twitter отказался блокировать учетные записи «мировых лидеров»

Руководство социальной сети Twitter заявило, что не будет блокировать учетные записи «мировых лидеров», чтобы сохранить доступ к информации.

Об этом администрация Twitter сообщила после того, как пользователи данного сервиса призвали заблокировать аккаунт американского президента Дональда Трампа, который угрожал КНДР ядерным оружием.

«Блокировка мирового лидера из Twitter или удаление их спорных сообщений скроют от людей важную информацию, которую должны видеть и о которой дискутировать», - говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании.

Руководство Twitter пришло к выводу, что такой шаг не сможет заставить «замолчать» мировых лидеров, однако лишь затруднит обсуждение их действий и высказываний.

Ранее Twitter Трампа исчез на несколько минут, в связи с чем пользователи соцсетей успели высмеять данный инцидент с президентом США.