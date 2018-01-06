Пентагон опубликовал видео сопровождения российских истребителей

Пентагон опубликовал видео, на котором самолеты США сопровождают в небе над Балтикой российские истребители Су-30.

По данным американского военного ведомства, действие происходит 23 ноября и 13 декабря 2017 года. Сопровождение осуществляли самолеты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США. По утверждению Пентагона, в обоих случаях перехват и сопровождение российских самолетов осуществлялось якобы из-за «отсутствия заранее согласованных полетных планов».

При этом российская сторона неоднократно заявляла, что полеты российской авиации в международных водах осуществляются со строгим соответствием с международным законодательством.