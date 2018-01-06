Небензя обвинил США в злоупотреблении площадкой СБ ООН

Соединенные Штаты Америки злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН, а также подрывают авторитет данной структуры.

Об этом заявил постпред РФ Василий Небензя, комментируя созыв заседания Совбеза по Ирану.

«Зачем США — постоянный член Совета и один из авторов Устава ООН — подрывают авторитет СБ как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности? Для всех очевидно, что выбранная сегодня тема не соотносится с уставными прерогативами Совета Безопасности», - подчеркнул он.

Кроме того, Небензя обвинил США в подрыве ядерной сделки с Тегераном, сообщает ТАСС.

Ранее Небензя посоветовал Климкину не рассказывать об Украине на заседаниях Совбеза ООН по КНДР.