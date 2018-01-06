Небоскреб Трампа в Нью-Йорке проверили из-за угрозы минирования

Сотрудники полиции Нью-Йорка проверили небоскреб Trump Tower, после того как поступили сообщения о заложенной бомбе.

Ранее об этом сообщали местные СМИ со ссылкой на источники в полиции.

Подозрительных предметов по результатам проверки обнаружено не было.

Полиции удалось установить, что звонок о минировании поступил из Бруклина. Ранее оттуда уже поставили ложные звонки о якобы заложенных бомбах, сообщает Daily News.

В настоящее время ведется проверка и поиск звонившего.