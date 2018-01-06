Тиллерсон заявил, что отношения между РФ и США должны быть более продуктивными
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил уверенность в необходимости более продуктивных отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Об этом он сообщил в интервью CNN.
«Отношения между двумя нашими странами должны быть более продуктивными. В настоящее время они очень натянуты. По моему мнению, причины понятны всем американцам», - отметил Тиллерсон.
Кроме того, он подчеркнул, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров делает многое для улучшения отношений между Россией и США.
Также Тиллерсон отметил, что основными сферами сотрудничества Москвы и Вашингтона стали работа по урегулированию ситуации на Украине и борьба с терроризмом в Сирии.
Ранее глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон прокомментировал слухи о своей скорой отставке.