Тиллерсон заявил, что отношения между РФ и США должны быть более продуктивными

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил уверенность в необходимости более продуктивных отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Об этом он сообщил в интервью CNN.

«Отношения между двумя нашими странами должны быть более продуктивными. В настоящее время они очень натянуты. По моему мнению, причины понятны всем американцам», - отметил Тиллерсон.

Кроме того, он подчеркнул, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров делает многое для улучшения отношений между Россией и США.

Также Тиллерсон отметил, что основными сферами сотрудничества Москвы и Вашингтона стали работа по урегулированию ситуации на Украине и борьба с терроризмом в Сирии.

Ранее глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон прокомментировал слухи о своей скорой отставке.