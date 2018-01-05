Украденную в Дании бутылку водки за $1,3 млн нашли пустой на стройке
Полиция Копенгагена сообщила, что бутылка водки стоимостью около 1,3 миллиона долларов, украденная из одного из баров датской столицы, была обнаружена на строительной площадке.
«Дорогая бутылка водки, которая была украдена в Вестербро вечером во вторник (2 декабря), найдена. Ее нашел человек на стройплощадке в Шарлоттенлунде», — сказано на официальной странице в Twitter датской столицы.
Однако владелец бара, из которого была похищена раритетная бутылка, сообщил, что ее вернули пустой.
Пока в правоохранительных органов не дают каких-либо комментариев.
Ранее сообщалось, что из одного из баров Копенгагена украдена самая дорогая в мире бутылка водки Russo-Baltique, сделанная из серебра и золота, с инкрустированной бриллиантами пробкой. Бутылка оценивается примерно в $1,3 млн.