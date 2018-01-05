WhatsApp прекращает работу на некоторых смартфонах с 1 января 2018 года

С 1 января 2018 года популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах, операционная система (ОС) которых устарела.

Поддержка приложения будет остановлена на старых моделях iPhone и на устройствах с ранними версиями ОС, таких как Microsoft версии 8.0 и ниже, BlackBerry, Android ниже 2.3 и iOS 6. Кроме того, мессенджер перестанет работать на Nokia S40.

Разработчики приложения заявляют, что отключение произойдет не сразу, однако в итоге на всех непопулярных гаджетах WhatsApp перестанет функционировать.

«Нам было трудно принять такое решение, но оно позволит улучшить процесс поддержания связи с друзьями, семьей и близкими с помощью WhatsApp», - приводит International Business Times слова представителя мессенджера.

Отметим, что сейчас приложением WhatsApp ежедневно пользуются около одного миллиарда человек во всем мире.

Напомним, 1 января текущего года пользователи Whatsapp по всему миру сообщили о сбоях в работе мессенджера.