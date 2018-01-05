В Сирии за сутки в свои дома вернулись 390 человек

В рамках выполнения Меморандума о создании зон деэскалации в САР проводится мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий.

В ходе мониторинга российско-иранско-турецким совместным Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб, сообщил в ходе брифинга генерал-майор Юрий Евтушенко.

В пригороде Дамаска в районе населенного пункта Хараста продолжаются вооруженные провокации боевиков оппозиционных группировок и террористов «Джебхат ан-Нусры» (организация запрещена в России) против подразделений сирийских правительственных войск, добавили в Центре по примирению враждующих сторон на территории САР.

В освобожденных от боевиков населенных пунктах Бейт-Джин, Маазрат-бейт-Джин и Мугр-эль-Мир провинции Риф Дамаск сирийскими властями проводятся мероприятия по урегулированию статуса членов вооруженных формирований, добровольно сдавшихся правительственным войскам.

В территориальном отделе российского Центра по примирению в городе Дамаск проведена встреча с группой шейхов, имеющих влияние на вооруженные формирования оппозиции, с целью обсуждения основных условий примирения враждующих сторон в зоне деэскалации № 2 «Хомс».

Центром по примирению продолжается работа по нормализации гуманитарной обстановки в Сирии.

За сутки обеспечено безопасное и беспрепятственное проведение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Насрия в провинции Деръа. Жителям доставлены продукты питания и хозяйственные принадлежности общим весом 149 тонн.

В ходе совещания с участием представителей Министерства иностранных дел Сирии проработаны направления дальнейшего взаимодействия по проведению гуманитарных конвоев ООН и международных гуманитарных организаций в 2018 году.

Продолжается возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц. Центр по примирению принимает активное участие в оказании им всесторонней помощи.

Так, жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода.

В районе населенного пункта Сальхиях медицинская помощь оказана 48 прибывшим беженцам, включая 17 детей.

Всего за сутки в свои дома вернулись 390 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор – 355 человек, в провинции Алеппо – 21 человек, в провинции Хомс –14 человек.