Саакашвили получил повестку на допрос в СБУ

Служба безопасности Украины вызвала Михаила Саакашвили на допрос 10 января.

Помимо этого, кассационный суд в составе Верховного суда Украины 29 января начнет рассмотрение дела по иску Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко относительно незаконности указа о лишении его украинского гражданства, передает УНИАН со ссылкой на адвоката оппозиционера Руслана Чернолуцкого.

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. Позже оппозиционный политик сообщил, что получил из администрации президента Украины документы о лишении его украинского гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.